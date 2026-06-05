Argentina enfrenta a Honduras en su primer amistoso antes del Mundial 2026

La Selección dirigida por Lionel Scaloni jugará este sábado en Texas, con varias figuras preservadas por molestias físicas en la recta final de la preparación. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 05:15

La Selección Argentina afrontará este sábado su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Honduras desde las 21, en el Kyle Field Stadium, en Texas.

El encuentro podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero desde las 20.15 y será una de las últimas pruebas para la Albiceleste antes del debut mundialista.

Argentina llega a este partido en plena etapa de preparación, aunque con varios futbolistas al límite desde lo físico. Por ese motivo, Scaloni no podrá contar con algunas piezas importantes y optaría por preservar a varios nombres de peso.

Entre los jugadores que serían reemplazados aparecen Nicolás Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, y Lionel Messi, entre otros futbolistas que arrastran molestias y son seguidos de cerca por el cuerpo técnico.

La Albiceleste viene entrenando desde hace varios días en Kansas, donde concentra en un predio con todas las comodidades para llevar adelante la preparación de cara a la Copa del Mundo.

En el Mundial, Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El amistoso ante Honduras servirá para ajustar funcionamiento, probar variantes y darle rodaje a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo.

El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre Argentina y Honduras, con un historial ampliamente favorable para los campeones del mundo. El primer cruce fue en 2003, con triunfo argentino por 3-1. Luego, la Selección volvió a imponerse en 2016 por 1-0 y en 2022 por 3-0.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Amistoso internacional

Argentina vs. Honduras

Estadio: Kyle Field

Hora: 21

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, TyC Sports y Telefe

Árbitro: a confirmar.

Con varias bajas preventivas y la mirada puesta en el debut mundialista, Argentina tendrá ante Honduras una prueba importante para empezar a definir certezas antes de iniciar la defensa del título.