Andreeva conquistó Roland Garros y ganó el primer Grand Slam de su carrera

La rusa venció en sets corridos a la polaca Maja Chwalinska, gran revelación del torneo, y se quedó con el título en el polvo de ladrillo parisino.

Hoy 16:35

Mirra Andreeva hizo historia en Roland Garros. La tenista rusa, número 8 del ranking mundial, se consagró campeona del Grand Slam parisino tras vencer en la final a la polaca Maja Chwalinska, una de las grandes sorpresas del torneo.

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Andreeva se impuso por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego y conquistó así el primer Grand Slam de su carrera. Con este título, la rusa de 19 años escalará hasta el sexto puesto del ranking WTA.

El primer set tuvo varios quiebres de servicio, pero Andreeva logró imponer su jerarquía en los momentos decisivos. La rusa le quebró el saque a su rival en cuatro oportunidades, contra dos de la polaca, y se quedó con el parcial por 6-3.

En el segundo set, la campeona marcó diferencias rápidamente. Con dos quiebres consecutivos, tomó una ventaja de 5-0 y encaminó la definición. Aunque no pudo cerrar el partido con su saque, volvió a quebrar el servicio de Chwalinska por séptima vez en el encuentro para sellar el título.

La rusa completó un torneo casi perfecto. En su camino a la consagración solo perdió un set, en la segunda ronda ante la española Marina Bassols Ribera, y mostró una gran solidez durante toda la competencia.

Para Chwalinska, más allá de la derrota, también fue un Roland Garros inolvidable. La polaca llegó a la final luego de ingresar al cuadro principal desde la clasificación, por lo que debió disputar nueve partidos para alcanzar el cruce decisivo.

Su gran actuación tendrá premio en el ranking: escalará 93 posiciones y aparecerá el próximo lunes en el 21° lugar de la clasificación WTA.

Con apenas 19 años, Andreeva confirmó su enorme proyección y levantó en París el título más importante de su joven carrera.