"El incremento en el área de salud está por encima del aumento que han tenido los salarios"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama Hugo Navarro, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero.

Hoy 13:31

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero, Hugo Navarro, expresó su preocupación por el complejo escenario que atraviesa el sector, al afirmar que “el incremento en el área de salud está por encima del aumento que han tenido los ingresos”, lo que genera un fuerte desbalance en todo el sistema.

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En diálogo con Radio Panorama, Navarro fue contundente al describir la situación como “crítica”, especialmente en relación al PAMI, con el que mantienen importantes deudas desde el mes de enero. “Con el PAMI es dramático, tenemos deudas que todavía no hemos podido cobrar y esto genera un impacto tremendo en las economías de la farmacia”, explicó.

En ese sentido, detalló que esta falta de pagos afecta directamente la operatividad diaria: “Hay prestaciones que no podemos afrontar como consecuencia de la falta de crédito, ya que los pagos a las droguerías son semanales o quincenales”. A pesar de este contexto, remarcó el compromiso del sector: “Tratamos de seguir dando el servicio porque nuestra razón de ser es garantizar el acceso al medicamento”.

Otro de los puntos críticos señalados por Navarro son los altos costos de los medicamentos oncológicos, a los que definió como “el talón de Aquiles” de las obras sociales. “En muchos casos hackean las economías de obras sociales y prepagas. Es preocupante. Tanto Nación como Provincia deberían trabajar en delinear una política para acceder a esta medicación”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que la problemática no es aislada y alcanza a todo el sistema de salud: “Estamos en una situación límite por parte de las obras sociales para hacer frente a las deudas no solo en materia de medicamentos sino en toda la actividad de la salud”. En este marco, señaló que incluso entidades importantes enfrentan dificultades: “Esto lleva a obras sociales líderes a tener problemas para cubrir algunos tratamientos”.

Navarro también puso el foco en el impacto social de esta crisis: “Es preocupante observar la falta de acceso al medicamento no solo en pacientes que no tienen cobertura, sino también en aquellos que sí la tienen”.

Finalmente, se refirió a la evolución de los precios, indicando que si bien los incrementos actuales son menores que en años anteriores, siguen siendo un factor de presión: “Hay aumentos, pero de menor envergadura que antes. Sin embargo, afectan las economías familiares y atentan contra el acceso a los medicamentos, con consecuencias directas en la salud de la población”.