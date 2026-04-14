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Desesperado pedido de ayuda tras el derrumbe de una vivienda en el barrio Mariano Moreno

La mujer informó lo ocurrido a través del WhatsApp de las noticias y pidió asistencia para ella y su hijo con discapacidad.

Hoy 14:29
Mariano Moreno

Una situación de extrema vulnerabilidad atraviesa por estas horas Luisa Ester Rodríguez, vecina del barrio Mariano Moreno, luego de que el techo de su vivienda se derrumbara como consecuencia de las intensas lluvias que afecta a la provincia.

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Según informó la propia damnificada mediante un mensaje enviado al WhatsApp de este medio (3855795000), el episodio ocurrió en medio de las persistentes inclemencias climáticas, dejando su hogar seriamente dañado y en condiciones precarias para habitar.

La preocupación se agrava debido a que Rodríguez convive con su hijo, quien presenta una discapacidad y un delicado estado de salud: utiliza una bolsa de colostomía y se encuentra con una intervención quirúrgica reciente aún abierta.

Ante este escenario, la vecina solicita de manera urgente la colaboración de la comunidad, así como la intervención de autoridades que puedan acercarse al lugar para evaluar la situación y brindar la ayuda necesaria.

Quienes deseen colaborar o acercar algún tipo de ayuda pueden comunicarse directamente al número 3853156307.

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