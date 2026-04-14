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El gesto de una docente de La Banda ante la suspensión de clases por lluvias

La docente utilizó un grupo de mensajería para comunicarse con las familias de sus alumnos, explicar los motivos de la medida y enviar un cuento para que los niños pudieran trabajar desde sus casas.

Hoy 13:26

En medio de una jornada marcada por las inclemencias climáticas, un gesto simple pero significativo se destacó en la ciudad de La Banda y puso en valor el compromiso cotidiano de los docentes.

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Debido a las lluvias que afectaron la normal actividad escolar, los niños de una sala de jardín de infantes no pudieron asistir a clases. Sin embargo, la distancia no fue un impedimento para su seño, quien decidió mantener el vínculo con sus alumnos de una manera especial.

Vestida con su uniforme y desde su hogar, la docente grabó un video que compartió a través del grupo de WhatsApp de las familias. Allí les explicó a los pequeños, con un lenguaje claro y cercano, los motivos por los cuales no podrían encontrarse ese día, llevando tranquilidad y contención en un contexto poco habitual para ellos.

Además, acompañó el mensaje con un cuento para que los niños pudieran verlo en casa, promoviendo así un momento de aprendizaje y recreación, aun fuera del aula.

El gesto, valorado por los padres, refleja la vocación y dedicación con la que muchos docentes desempeñan su tarea diaria, encontrando nuevas formas de estar presentes incluso cuando las circunstancias obligan a suspender las clases.

En tiempos donde la virtualidad aparece como una herramienta complementaria, acciones como esta ponen de manifiesto la importancia del vínculo entre docentes y alumnos, especialmente en los primeros años de formación.

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