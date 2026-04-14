Bombazo en el Inter Miami de Messi: Mascherano pegó el portazo y renunció

El Jefecito presentó su renuncia por motivos personales y deja el equipo. "Estará para siempre ligado a nuestra primera estrella", expresaron desde la institución.

Hoy 14:34

El entrenador argentino anunció su salida por “razones personales” tras una etapa histórica en el club. Guillermo Hoyos asumirá de manera interina en el equipo liderado por Lionel Messi.

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El director técnico Javier Mascherano confirmó este martes su decisión de dejar su cargo en Inter Miami, en una noticia que sacude al equipo capitaneado por Lionel Messi a solo dos meses del Mundial 2026.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami”, expresó Mascherano en un mensaje difundido por la institución.

En su despedida, el entrenador agradeció al club y a su entorno: “Quiero agradecer a la institución por la confianza, a todos los empleados por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes nos permitieron vivir momentos inolvidables”.

También tuvo palabras para los hinchas: “A toda la familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”.

Un ciclo histórico en Inter Miami

Durante su paso por el club, Mascherano encabezó una de las etapas más exitosas de la franquicia.

En su primera temporada, condujo al equipo a la conquista de dos títulos, incluida la primera MLS Cup, además de quedarse con el campeonato de la Conferencia Este.

El conjunto logró una campaña récord en 2025, con 101 goles entre fase regular y playoffs, la cifra más alta en la historia de la Major League Soccer, incluyendo 20 tantos en la postemporada.

En el plano internacional, Inter Miami también dejó su marca en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde fue el primer equipo de la MLS en alcanzar instancias eliminatorias.

Además, consiguió un hito histórico al convertirse en el primer club de la Concacaf en vencer a un rival europeo en un partido oficial, y el primero de Estados Unidos en ganar un encuentro en ese torneo.

A nivel regional, el equipo alcanzó las semifinales de la Concachampions y disputó su segunda final de la Leagues Cup en apenas su tercera participación.

Guillermo Hoyos será el técnico interino

Tras la salida de Mascherano, el argentino Guillermo Hoyos asumirá como director técnico interino del primer equipo.

Hoyos cuenta con una extensa trayectoria internacional, con pasos por clubes de Argentina, México, Chile, Bolivia —donde también fue seleccionador nacional—, Grecia y Chipre. Además, tiene experiencia en el desarrollo formativo, destacándose su trabajo en FC Barcelona.

Hasta el momento, se desempeñaba como director deportivo de Inter Miami, rol que ahora será asumido por Alberto Marrero.

La salida de Mascherano abre una nueva etapa en el club estadounidense, que deberá reacomodarse en un momento clave de la temporada y con la mirada puesta en los desafíos internacionales que se avecinan.