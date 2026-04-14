El tenis de mesa de Santiago del Estero hace historia a nivel internacional

Panamá 2026 será el escenario donde Luciana Frías Paz vestirá la celeste y blanca, llevando consigo no solo el sueño personal, sino también el orgullo de toda una provincia.

Hoy 11:40

El tenis de mesa de Santiago del Estero vive un hecho histórico sin precedentes. La joven tenimesista santiagueña, Luciana Frías Paz, ya integra la Selección Argentina de Tenis de Mesa, con la que se encuentra participando de los Juegos Sudamericanos de la Juventud – Panamá 2026.

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La joven tenismesista, representa un logro de gran relevancia para el deporte provincial, que por primera vez contará con representación santiagueña en una competencia sudamericana juvenil de esta magnitud en la disciplina.

Luciana Frías Paz es parte de la Escuela de Tenis de Mesa del profesor Eber Caloso, institución formadora que desde hace años trabaja de manera sostenida en el desarrollo deportivo y humano de jóvenes talentos. Desde allí nace este prometedor presente, que hoy trasciende las fronteras provinciales y nacionales.

La participación en Panamá 2026 no solo reconoce el esfuerzo, dedicación y nivel competitivo de la atleta, sino que también pone en valor el trabajo que se realiza en Santiago del Estero en materia de formación, crecimiento y proyección del tenis de mesa.

Cabe destacar, que los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se desarrollarán del 12 al 25 de abril, con más de 2.000 deportistas de 15 países de las principales potencias de la región; donde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez oficio de escenario para el inicio de los juegos deportivos; donde los mejores atletas entre los 14 y 17 años competirán por las medallas en la cuarta edición de estos Juegos.

Desde el tenis de mesa santiagueño se celebra este logro que llena de orgullo a toda la comunidad deportiva y proyecta a Santiago del Estero en el plano internacional.