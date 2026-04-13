Hallan sin vida a un hombre en Villa Balnearia e investigan las causas de muerte

Lo encontraron en una casa de la calle Julio Argentino Gerez.

Hoy 21:56

Un lamentable hecho conmocionó este lunes al barrio Villa Balnearia, donde un hombre de 40 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda, en un episodio que es investigado como un posible suicidio.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 en un domicilio ubicado sobre calle Julio Argentino Gerez, Sector A del barrio Villa Balnearia.

La víctima fue identificada como Mario Arnaldo Andrés Aguirre (40), domiciliado en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones, el mismo fue encontrado por su sobrino, quien al ingresar a la vivienda lo halló suspendido mediante un cable sujeto a uno de los tirantes del techo, dando inmediato aviso a las autoridades.

Al arribar personal policial y sanitario, se constató que el hombre no presentaba signos vitales.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el hombre atravesaba una enfermedad crónica, y presentaba antecedentes vinculados a su estado emocional.

Asimismo, en el lugar se habría hallado una carta, la cual será incorporada a la causa para su correspondiente análisis.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 Villa Balnearia, junto a efectivos de la División Criminalística de la Departamental N° 6, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El fiscal coordinador, Dr. Gustavo Montenegro, presente en el lugar dispuso la realización de pericias en la escena, secuestro de elementos de interés, traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad Capital para autopsia.