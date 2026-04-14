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Añatuya en alerta por lluvias intensas: pronóstico para hoy Martes 14 de abril de 2026

Los añatuyenses deben prepararse para un día de lluvias intensas y temperaturas moderadas. El pronóstico indica que la inestabilidad climática continuará en los próximos días.

Hoy 08:21

En el día de hoy, Añatuya se encuentra bajo una persistente llovizna que acompaña a los habitantes desde la madrugada. La temperatura actual se sitúa en 20.5 °C, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo valor, lo que hace que el clima sea fresco y húmedo.

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La humedad en la ciudad alcanza un 99%, lo que contribuye a una sensación de inestabilidad en el ambiente. Con un viento ligero de 7.2 km/h proveniente del este-sureste, el clima se presenta ideal para aquellas actividades bajo techo.

Hoy, los añatuyenses deben estar preparados para fuertes lluvias que se pronostican a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 19.6 °C y un máximo de 21.5 °C, lo que refleja un panorama fresco y lluvioso.

En los próximos días, la situación climática no mejorará significativamente. Para mañana, se espera lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que variarán entre 19.7 °C y 25.7 °C. Los añatuyenses deberán tener precaución ante la posibilidad de chaparrones.

El clima del jueves promete ser un poco más estable, con parcialmente nublado como condición predominante. Las temperaturas mínimas y máximas para ese día se prevén en 17.4 °C y 27.3 °C respectivamente, marcando un cambio hacia un clima más templado.

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