La junta ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se reunió en Tucumán con una fuerte agenda en defensa del federalismo

Vicegobernadores y autoridades legislativas de las provincias miembro se dieron cita en la capital tucumana para fijar una postura común ante la compleja coyuntura nacional.

Hoy 21:53

En el marco de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino que se realiza hoy y mañana en San Miguel de Tucumán, los vicegobernadores y autoridades legislativas de las diez provincias que integran la región se dieron cita esta tarde en la capital tucumana para fijar una postura común ante la compleja coyuntura nacional.

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Amplia participación de vicegobernadores, exgobernadores y parlamentarios

En esta nueva reunión de la Junta Ejecutiva, estuvieron presentes los vicegobernadores CPN Miguel Ángel Acevedo (Tucumán); Teresita Madera (La Rioja), Antonio Bernis (Jujuy) y Antonio Morocco (Salta).

Además, Carmen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados Chaco); Henry Flick (Vicepresidente 1° del Senado de Corrientes); Dr. Eduardo Tassano (presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes); Gustavo Valdez (exgobernador y actual senador nacional de Corrientes); Oscar Herrera Ahuad (exgobernador y actual diputado nacional de Misiones), Felix Ernesto Jerez (senador de Catamarca) y el secretario Parlamentario, Dr. Luis Herrera.

Asimismo, a través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Sebastián Macias, quienes ratificaron su pertenencia a este espacio de integración regional y las decisiones que tome este cuerpo deliberativo.

En la oportunidad , el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento, Dr. Carlos Silva Neder, agradeció la predisposición del vicegobernador Miguel Acevedo y del gobernador Osvaldo Jaldo en recibir al Parlamento del Norte Grande en Tucumán para fortalecer este organismo de integración regional.

"En tiempos difíciles, reivindicamos la autonomía provincial y el federalismo como las herramientas fundamentales para afrontar problemáticas comunes que trascienden los límites geográficos", expresó Silva Neder.

En la ocasión, la Junta Ejecutiva firmó un acta acuerdo de colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, en la persona de la decana Dra. María Cristina Grunauer de Falú, sobre la Diplomatura de Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario.

Además, recibió a los representantes de la Federación Económica, entre ellos, Héctor Santafe (Presidente), Daniel Bollero (Vicepresidente 1°), Joaquín Rodríguez Gregorio Werchow (Vicepresidente 2°), quienes expusieron sobre la realidad que atraviesa el sector.