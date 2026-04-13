Estados Unidos responsabiliza a Irán por el fracaso de las negociaciones: "La pelota está de su lado"

El vicepresidente de Estados Unidos apuntó contra la falta de decisión del régimen iraní para avanzar en un acuerdo y ratificó que no habrá concesiones en materia nuclear.

Hoy 22:35

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, explicó este lunes que el principal motivo por el cual la última ronda de negociaciones con Irán en Islamabad no llegó a un acuerdo fue la negativa del régimen iraní a aceptar los puntos clave propuestos por Washington.

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“Descubrimos que el equipo iraní no tenía la autoridad para cerrar un trato y no estaban dispuestos a moverse en los aspectos esenciales”, expresó Vance en entrevista con Fox News.

“Nos dimos cuenta de que necesitaban regresar a Teherán para buscar la aprobación de su liderazgo. Por eso nos retiramos de Pakistán”, agregó el vicepresidente.

Subrayó que la falta de flexibilidad y la ausencia de concesiones reales por parte de Irán impidieron alcanzar una solución.

“La pelota está en la cancha de Irán porque nosotros pusimos mucho sobre la mesa”, destacó en el programa “Special Report with Brett Baier”.

Durante la entrevista, Vance recalcó que el gobierno estadounidense fue transparente sobre cuáles eran sus líneas rojas, especialmente en materia nuclear.

“El presidente dejó claro que no hay margen de maniobra respecto al uranio enriquecido. Queremos que todo ese material salga de Irán y, además, necesitamos un mecanismo de verificación efectivo para asegurarnos de que no puedan desarrollar armas nucleares”, puntualizó.

Explicó que no basta con una promesa verbal de Irán sobre el uso pacífico de su programa nuclear.

“Es una cosa que digan que no buscan armas nucleares, pero es otra muy diferente implementar un sistema internacional que lo garantice”, dijo.

A pesar de algunos movimientos por parte de Irán, el vicepresidente aseguró que no fueron suficientes en los temas fundamentales.

“Hubo algunos avances, pero no llegaron lo bastante lejos”, detalló.

Además de la cuestión nuclear, Vance señaló que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas dependía de la reapertura total y verificable del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo.

“Esperamos que Irán cumpla con el compromiso de abrir completamente el estrecho. Si no lo hace, las condiciones de la negociación cambiarán”, advirtió.

El vicepresidente también destacó que la administración Trump aspira a una relación más normalizada con Irán, siempre y cuando cumpla con los criterios de no proliferación y abandone cualquier respaldo a actividades terroristas.

“El presidente ha dicho que sería muy positivo que Irán pudiera ser tratado como un país normal, con una economía funcional y prosperidad para su pueblo”, explicó Vance. Pero remarcó que esto solo será posible si Irán demuestra su disposición a renunciar al desarrollo de armas nucleares y pone fin al apoyo a organizaciones violentas.

Vance reiteró que Washington no permitirá que Irán adquiera capacidad nuclear, ni ahora ni en el futuro.

“Es fundamental que el material nuclear quede fuera de su control, para no dejar este problema como una herencia para futuros presidentes”, expresó. Agregó que la seguridad internacional exige garantías sólidas y verificables, por lo que Estados Unidos mantendrá una postura firme mientras espera una respuesta formal desde Teherán.

Vance responde sobre el papa León XIV

Durante la entrevista JD Vance fue consultado acerca del enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, tras las críticas del pontífice al manejo estadounidense del conflicto con Irán.

“Ciertamente creo que en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limite a cuestiones de moralidad”, dijo.

El vicepresidente sostuvo que la Iglesia debería concentrarse en sus asuntos y “dejar que el presidente dicte la política pública estadounidense”.

Previamente, Trump había rechazado disculparse con el papa, a quien acusó de ser “muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

León XIV, por su parte, respondió que continuará defendiendo la paz, pese a las presiones. “Seguiré levantando la voz para construir la paz”, declaró el pontífice a la prensa.