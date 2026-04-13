Atlético de Madrid recibe a Barcelona para definir la serie y buscar las semifinales de la Champions

Tras el 2-0 conseguido en la ida, el equipo de los argentinos irá por la clasificación ante un conjunto catalán que buscará una remontada histórica.

Hoy 01:37

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentarán este martes desde las 16:00 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26. El equipo de Diego Simeone llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida en el Camp Nou.

El Colchonero consiguió un resultado clave en Cataluña gracias a un golazo de Julián Álvarez sobre el cierre del primer tiempo y otro tanto de Alexander Sørloth en el tramo final. Con esa diferencia, el conjunto madrileño buscará sellar la clasificación en casa.

En el plano local, el Atlético ya quedó fuera de la pelea por La Liga y marcha cuarto con 57 puntos, lejos del propio Barcelona. Sin embargo, tiene asegurado su lugar en la próxima Champions y además se prepara para disputar la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Del otro lado, el Barça llega como líder del campeonato español y con un gran presente doméstico. El equipo dirigido por Hansi Flick sacó ventaja en la cima tras el tropiezo del Real Madrid y apunta a quedarse con el título. Sin embargo, su gran objetivo es revertir la serie y volver a meterse en semifinales de Champions, un torneo que no conquista desde 2015.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa, donde los ingleses llegan con ventaja tras ganar 1-0 en la ida con gol de Kai Havertz.

Probables formaciones

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski.

Datos del partido

Hora: 16:00

16:00 TV: ESPN

ESPN Árbitro: Clément Turpin

Clément Turpin VAR: Jérôme Brisard

Jérôme Brisard Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Atlético intentará hacer valer la ventaja y volver a semifinales, mientras que Barcelona irá por una remontada épica para seguir en carrera por la Orejona.