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El tiempo para este martes 14 de abril en Santiago del Estero: rige la alerta amarilla por tormentas y se espera una maxima de 26ºC

El Servicio Meteorológico anticipa un día inestable con precipitaciones persistentes y temperaturas cálidas. La advertencia alcanza a varios departamentos de la provincia.

Hoy 01:49

Este martes 14 de abril, la provincia de Santiago del Estero estará atravesada por condiciones climáticas inestables, con probabilidades de tormentas durante toda la jornada y la vigencia de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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De acuerdo al pronóstico, se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 20, en un contexto de elevada humedad y cielo mayormente cubierto, lo que favorecerá el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad a lo largo del día.

La alerta amarilla por tormentas abarca a los departamentos Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, además de Brigadier Juan Felipe Ibarra (Atamisqui). Según el organismo, estos fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

En cuanto al pronóstico extendido, para el miércoles se anticipa una jornada con características similares: se prevé una máxima de 27 grados y una mínima de 19, con probabilidades de chaparrones durante todo el día, lo que indica la continuidad de la inestabilidad en la región.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles fenómenos intensos.

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