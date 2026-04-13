Estudiantes enfrenta a Cusco buscando su primera victoria en la Copa Libertadores

El encuentro se jugará desde las 19 en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por Fox Sports.

Hoy 01:37

Estudiantes de La Plata se enfrenta este martes a Cusco FC por la Copa Libertadores 2026, en un duelo clave por la segunda fecha del Grupo A. El encuentro se jugará desde las 19:00 en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por Fox Sports.

El Pincha llega con la necesidad de hacer valer el empate conseguido en Colombia, tras igualar 1-1 frente a Independiente Medellín en el debut. En ese partido, Tiago Palacios había adelantado al equipo argentino, pero Francisco Chaverra marcó la igualdad para el DIM en el segundo tiempo.

Si bien el punto fue positivo en condición de visitante, en La Plata el equipo buscará sumar de a tres para posicionarse en el Grupo A y empezar a perfilar su clasificación a los octavos de final.

En el plano local, el presente del León es sólido: lidera la Zona A del Torneo Apertura con 24 puntos, a falta de tres fechas para el cierre. La clasificación a playoffs está prácticamente asegurada y podría concretarse en la próxima jornada.

Por su parte, el conjunto peruano llega golpeado. Cusco debutó con una derrota 2-0 ante Flamengo, resultado que lo obliga a sumar en Argentina para no quedar comprometido en la tabla. En su liga doméstica, marcha sexto con 13 unidades, lejos del líder Chankas CYC.

Pensando en la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Flamengo en un partido que podría ser determinante para el liderazgo del grupo, mientras que Cusco deberá viajar nuevamente a Colombia para enfrentar al DIM.

Datos del partido