Liverpool busca una remontada épica ante PSG para meterse en semifinales de la Champions League

Los Reds cayeron 2-0 en la ida en París y están obligados a ganar en Anfield ante un sólido elenco parisino. El duelo se juega este martes desde las 16.

Hoy 01:37

Liverpool y París Saint-Germain se enfrentarán este martes desde las 16:00 en Anfield, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El equipo inglés necesita revertir el 2-0 en contra sufrido en la ida si quiere seguir en carrera en el máximo torneo europeo.

El conjunto dirigido por Arne Slot está obligado a jugar un partido perfecto ante su gente para meterse entre los cuatro mejores. Enfrente tendrá a un PSG que llega con ventaja y con la confianza de haber sido superior en el primer cruce.

En París, el equipo de Luis Enrique dominó el encuentro desde el inicio y se quedó con una diferencia clave gracias a los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, resultado que lo deja bien posicionado de cara a la revancha.

Liverpool, obligado a reaccionar en su casa

El presente de los Reds es irregular. En sus últimos cinco partidos, ganó dos, empató uno y perdió dos, una muestra de la inestabilidad que marcó su temporada.

En la Premier League, además, nunca logró meterse de lleno en la pelea por el título y se encuentra a 18 puntos del líder Arsenal. Tampoco tiene asegurada su clasificación a la próxima Champions League, objetivo que disputa con Chelsea en el tramo final del torneo.

PSG llega fortalecido y con ventaja en la serie

El París Saint-Germain también atraviesa una temporada particular en la Ligue 1. Lidera con 63 puntos, pero con Lens como escolta cercano con 59 unidades, lo que marca una competencia más ajustada de lo habitual.

De todas maneras, el equipo parisino sigue siendo el principal candidato al título en Francia y ahora buscará sostener la ventaja para avanzar a semifinales de la Champions.

Qué hay en juego en los cuartos de final

El ganador de esta serie se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid, donde los alemanes llegan con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida en España.

Probables formaciones

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Virgil Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. DT: Arne Slot.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Datos del partido