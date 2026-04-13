Deportivo Riestra visita a Gremio por la Sudamericana en medio de una fuerte crisis

El Malevo buscará hacerse fuerte en Brasil y conseguir un buen resultado.

Hoy 01:37

Deportivo Riestra afrontará este martes un desafío de alto riesgo cuando visite a Grêmio por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará desde las 19 en el Arena do Gremio y será televisado por DSports.

El equipo dirigido por Guillermo Duró llega golpeado, en medio de una grave crisis deportiva. Acumula 11 partidos sin ganar y atraviesa un momento complicado también en el plano local, donde se ubica último en la Zona A del Torneo Apertura con apenas siete puntos.

En su debut internacional, Riestra vivió un hecho histórico al disputar por primera vez un torneo continental, aunque no pudo pasar del empate sin goles frente a Palestino. Ahora, buscará dar el golpe en Brasil para empezar a revertir su presente.

Del otro lado estará un Gremio que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto brasileño viene de caer sorpresivamente como visitante ante Montevideo City Torque y necesita recuperarse en casa para no complicar su futuro en el grupo.

El equipo dirigido por Luís Castro también muestra irregularidad en el ámbito local, donde marcha duodécimo en el Brasileirao, lejos de los puestos de protagonismo.

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