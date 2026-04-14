Granados destacó la caída del Riesgo País pero dijo que una inflación por encima del 3% "no es una buena noticia"

El especialista analizó la actualidad económica del país en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó este martes la coyuntura económica en su columna por Radio Panorama, donde se refirió a las proyecciones de inflación, el ingreso de divisas y la evolución del Riesgo País.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En relación a los precios, Granados señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación “va a estar arriba del 3%”, lo que interpretó como una estrategia para “controlar la sorpresa” y también la lectura pública del dato. En ese sentido, remarcó que desde el Gobierno ya se adelantó que abril mostraría una desaceleración, aunque se mostró cauto respecto a ese pronóstico.

El analista también hizo foco en el ingreso de dólares al país y destacó que existen señales de mayor apertura económica, como la posibilidad de que empresas extranjeras comiencen a repatriar ganancias, algo que hasta hace poco estaba restringido. Para Granados, este tipo de medidas forma parte de un proceso de normalización del mercado.

En ese contexto, planteó el interrogante sobre la situación actual de la economía: “¿Estamos bien o mal?”, y sostuvo que, más allá de posturas ideológicas, hay indicadores que muestran cierta mejora en variables clave.

Entre ellos, destacó especialmente la baja del Riesgo País, al que definió como uno de los datos más positivos de la jornada. Según explicó, si este indicador logra ubicarse en valores cercanos a los 400 puntos, la Argentina podría reinsertarse en los mercados internacionales de crédito.

Finalmente, Granados vinculó esta mejora con la percepción de los inversores, al considerar que sectores como petroleras y bancos extranjeros observan condiciones más favorables para operar y retirar utilidades, lo que genera mayor confianza y contribuye a la caída del Riesgo País.