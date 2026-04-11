Sarmiento recibe al líder Juventud Antoniana buscando el primer triunfo en el Torneo Federal A

El Profe enfrenta al conjunto salteño por la cuarta fecha de la Zona 2. Arranca a las 19 en el estadio “Ciudad de La Banda”.

Hoy 08:30

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un compromiso clave con la necesidad urgente de sumar de a tres. El elenco bandeño recibirá al líder Juventud Antoniana, en busca de su primera victoria en el certamen.

El “Profe” todavía no pudo ganar en lo que va de la competencia: cayó en el debut ante Boca Unidos, luego empató como local frente a Sarmiento de Resistencia y viene de perder en Formosa ante Sol de América de Formosa. Este arranque irregular lo obliga a reaccionar cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que en la próxima fecha quedará libre.

Una chance clave para empezar a despegar

El partido se disputará desde las 19 en el estadio “Ciudad de La Banda”, donde Sarmiento intentará hacerse fuerte para comenzar a escalar en la tabla. Enfrente tendrá a un rival exigente, ya que Juventud Antoniana llega como puntero tras dos triunfos consecutivos y con la confianza en alza.

A pesar de la dificultad, en el conjunto bandeño hay confianza en poder revertir el presente. El volante Maximiliano Sánchez Arriola dejó en claro el objetivo del equipo en la previa: “Tenemos la necesidad de sumar de a tres y por el rival que nos toca. Es un lindo desafío. De local saldremos a buscarlos, ellos van a venir a cuidar el punto. Vamos a imponer nuestro juego”.

Datos del partido

Sarmiento (La Banda) vs. Juventud Antoniana (Salta)

Fecha: 12 de abril de 2026

Hora: 19:00

Árbitro: Jorge David Etem (Liga de Mendoza)

Asistentes: José Daniel Ponce (Tucumán) e Iván Adriel Araya Quintero (Mendoza)

Cuarto árbitro: Matías Ariel Fernández Zapata (Mendoza)

Con la obligación de ganar y el apoyo de su gente, Sarmiento buscará dar el golpe ante el líder y encaminar su campaña en el torneo.