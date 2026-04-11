Sarmiento recibe al líder Juventud Antoniana buscando el primer triunfo en el Torneo Federal A

El Profe enfrenta al conjunto salteño por la cuarta fecha de la Zona 2. Arranca a las 19 en el estadio “Ciudad de La Banda”.
Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un compromiso clave con la necesidad urgente de sumar de a tres. El elenco bandeño recibirá al líder Juventud Antoniana, en busca de su primera victoria en el certamen.
El “Profe” todavía no pudo ganar en lo que va de la competencia: cayó en el debut ante Boca Unidos, luego empató como local frente a Sarmiento de Resistencia y viene de perder en Formosa ante Sol de América de Formosa. Este arranque irregular lo obliga a reaccionar cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que en la próxima fecha quedará libre.
El partido se disputará desde las 19 en el estadio “Ciudad de La Banda”, donde Sarmiento intentará hacerse fuerte para comenzar a escalar en la tabla. Enfrente tendrá a un rival exigente, ya que Juventud Antoniana llega como puntero tras dos triunfos consecutivos y con la confianza en alza.
A pesar de la dificultad, en el conjunto bandeño hay confianza en poder revertir el presente. El volante Maximiliano Sánchez Arriola dejó en claro el objetivo del equipo en la previa: “Tenemos la necesidad de sumar de a tres y por el rival que nos toca. Es un lindo desafío. De local saldremos a buscarlos, ellos van a venir a cuidar el punto. Vamos a imponer nuestro juego”.
Sarmiento (La Banda) vs. Juventud Antoniana (Salta)
Fecha: 12 de abril de 2026
Hora: 19:00
Árbitro: Jorge David Etem (Liga de Mendoza)
Asistentes: José Daniel Ponce (Tucumán) e Iván Adriel Araya Quintero (Mendoza)
Cuarto árbitro: Matías Ariel Fernández Zapata (Mendoza)
Con la obligación de ganar y el apoyo de su gente, Sarmiento buscará dar el golpe ante el líder y encaminar su campaña en el torneo.