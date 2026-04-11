Mitre visita a Central Norte con la necesidad de volver al triunfo para recuperar terreno

El Aurinegro se presenta en Salta con el objetivo de sumar de a tres en la Primera Nacional.

Hoy 09:30

Mitre afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional, cuando visite desde las 17 a Central Norte de Salta por la novena fecha de la Zona A.

El “Aurinegro” llega golpeado tras la dura caída como local ante Deportivo Madryn por 3-1 y necesita sumar de a tres para empezar a revertir un arranque de temporada que lo tiene relegado en la tabla.

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El conjunto santiagueño se ubica en la posición 15 con apenas 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Los números reflejan la irregularidad del equipo, que ahora se ve obligado a conseguir un triunfo para no perder más terreno en la lucha por meterse en puestos de clasificación.

El duelo en Salta aparece como una oportunidad importante, aunque no será sencillo.

Por su parte, Central Norte también llega con la necesidad de recuperarse tras caer en la fecha pasada frente a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros. El “Cuervo” suma un punto más que Mitre y se ubica en el puesto 14, por lo que el cruce tendrá un valor especial en la pelea por salir del fondo.

Datos del partido

Central Norte (Salta) vs. Mitre (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Matías González

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Con la obligación de ganar y mejorar su rendimiento, Mitre se juega mucho más que tres puntos en Salta: necesita una reacción que le permita cambiar el rumbo y recuperar la confianza en el campeonato.