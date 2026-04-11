EE.UU. e Irán no logran acuerdo tras 21 horas de diálogo

JD Vance confirmó el quiebre de las negociaciones y apuntó contra la postura iraní.

Hoy 23:44

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, confirmó que las negociaciones con Irán concluyeron sin acuerdo tras más de 20 horas de conversaciones en Islamabad, Pakistán.

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“Llevamos 21 horas negociando y hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia”, señaló Vance en conferencia de prensa.

Pero aclaró de inmediato: “La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo”.

El funcionario sostuvo además que este resultado “es mucho peor para Irán que para Estados Unidos”.

Vance aseguró que Estados Unidos presentó una propuesta definitiva durante las conversaciones.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método para entender que es nuestra oferta final y mejor”, afirmó.

También defendió la postura de su país en la negociación: “Fuimos bastante complacientes. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para lograr un acuerdo”.

Según explicó el vicepresidente, el principal obstáculo fue la negativa de Irán a comprometerse a abandonar su programa nuclear.

“El simple hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear”, sostuvo.

Y agregó: “Aún no lo hemos visto, esperamos verlo”.

Vance detalló que durante toda la negociación mantuvo comunicación constante con el presidente Donald Trump.

“Obviamente, hablamos con el presidente constantemente… media docena de veces, una docena de veces durante las últimas 21 horas”, indicó.

También señaló que estuvo en contacto con otros funcionarios clave del gobierno, como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán terminaron sin avances concretos y con posiciones aún distantes.

Mientras Washington insiste en su propuesta final, la posibilidad de un acuerdo sigue abierta, aunque marcada por fuertes diferencias en torno al programa nuclear iraní.