Cinthia Fernández se aleja de la televisión y se enfoca en proyectos personales

Cinthia Fernández se aleja de la televisión tras su desvinculación de 'La mañana con Moria' y se enfoca en proyectos personales y redes sociales.

Hoy 06:11

En las últimas semanas, Cinthia Fernández ha estado en el centro de atención mediática debido a su inesperada salida de 'La mañana con Moria', el popular programa de Moria Casán. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por los escándalos, la bailarina ha optado por cambiar su enfoque y mantener un perfil más bajo, dedicándose a actividades que la alejan de los estudios de televisión.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Cinthia ha encontrado un nuevo camino a través de las redes sociales, donde diversas marcas siguen invirtiendo fuertemente, generando ingresos significativos para figuras con un alto número de seguidores. En este marco, Fernández comparte reseñas sobre cosméticos, productos de belleza e indumentaria, además de contenido relacionado con lifestyle y maternidad.

Además de su actividad en redes, Cinthia continúa su formación académica en abogacía, una carrera que aborda con seriedad, recibiendo asesoramiento constante de su pareja, Roberto Castillo, un abogado reconocido. Fuentes cercanas indican que la panelista está muy entusiasmada con esta nueva etapa y busca construir un perfil más profesional y académico.

Desde su salida del programa de Moria Casán, Cinthia no ha tenido un trabajo estable en televisión. No obstante, se mantiene muy activa en redes sociales, donde conserva un estrecho vínculo con sus seguidores, quienes están atentos a cada uno de sus movimientos. Su presente parece estar más orientado hacia proyectos personales que hacia un regreso inmediato a la pantalla chica.

La decisión de Cinthia Fernández de priorizar su vida personal y profesional refleja un cambio significativo en su trayectoria. Este giro, que incluye su formación en abogacía, podría abrir nuevas puertas en su carrera y ofrecerle oportunidades más alineadas con sus intereses actuales.

En conclusión, la evolución de Cinthia Fernández es un ejemplo de cómo las figuras mediáticas pueden reinventarse y buscar nuevos caminos en sus vidas, alejándose del foco televisivo y dedicándose a proyectos que realmente les apasionan.