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Cómo hacer que tu Windows funcione más rápido: pasos esenciales

En 2022, un estudio reveló que el 70% de los usuarios de Windows se quejan de la lentitud de sus sistemas. En esta nota, te ofrecemos recomendaciones para mejorar el rendimiento de tu equipo.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios incluye una amplia gama de tópicos, entre ellos, la optimización del sistema operativo Windows. A menudo, los usuarios enfrentan problemas de lentitud que pueden ser frustrantes y afectar la productividad. Por eso, es crucial conocer algunas estrategias para configurar Windows y lograr un funcionamiento más ágil.

Una de las primeras acciones que se pueden tomar es desactivar los programas de inicio innecesarios. Muchos de ellos se ejecutan automáticamente al encender el equipo, lo que consume recursos valiosos. Para desactivarlos, se puede acceder al Administrador de tareas y seleccionar la pestaña 'Inicio' para deshabilitar aquellos que no son imprescindibles.

Además, es recomendable realizar un mantenimiento regular del disco duro. Utilizar la herramienta de desfragmentación de disco en Windows puede ayudar a organizar los archivos y mejorar el acceso a ellos. Esto es especialmente importante en discos duros mecánicos, donde la fragmentación puede causar una notable disminución en la velocidad.

Otra técnica útil es ajustar la configuración visual del sistema. Windows incluye varios efectos visuales que pueden ralentizar el rendimiento, especialmente en máquinas más antiguas. Accediendo a 'Configuración del sistema' y seleccionando 'Rendimiento', es posible elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

La limpieza de archivos temporales también es fundamental para optimizar el sistema. Herramientas como el Liberador de espacio en disco permiten eliminar archivos innecesarios que ocupan espacio y pueden ralentizar el funcionamiento del equipo. Realizar esta tarea de forma periódica es clave para mantener el rendimiento.

Por último, asegurarse de que el software esté actualizado es esencial. Las actualizaciones de Windows no solo traen nuevas funciones, sino que también incluyen parches de seguridad y mejoras de rendimiento. Activar las actualizaciones automáticas es una forma sencilla de garantizar que el sistema esté siempre optimizado.

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