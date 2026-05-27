Detención de 'Completito' en San José del Rincón por intento de robo

E. S. C., apodado 'Completito', fue detenido en San José del Rincón tras un intento de ingreso forzado a la oficina de Desarrollo Social, donde mostró resistencia a la autoridad.

Hoy 04:32

En la madrugada del lunes, agentes de la Comisaría 14ª de San José del Rincón llevaron a cabo la detención de E. S. C., un hombre de 44 años apodado 'Completito', acusado de intentar ingresar de manera forzada a una dependencia pública en la ciudad costera.

Según fuentes policiales, durante el arresto, el sospechoso se mostró violento y se resistió a las órdenes de los oficiales. Fue finalmente reducido, esposado y trasladado a la comisaría, donde se le realizaron los trámites necesarios, incluyendo una revisión médica.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada el pasado jueves 21 de mayo por la responsable del área de Desarrollo Social de la provincia, quien informó que el imputado intentó acceder forzosamente al edificio ubicado en calle Juan de Garay al 3180.

De acuerdo con la denuncia, 'Completito' forcejeó con los accesos del edificio sin lograr ingresar, y posteriormente, se dio a la fuga. Gracias al relevamiento de testimonios y al trabajo conjunto entre la Jefatura policial y el Centro de Monitoreo y Seguridad, se logró identificar al sospechoso.

Al ser localizado en las calles de la ciudad, el individuo nuevamente mostró agresividad hacia los policías, pero fue finalmente detenido. Esta acción fue notificada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el detenido permanezca bajo custodia, sea examinado por Medicina Legal, y se le formalice su identificación. Además, se le abrirán causas por atentado y resistencia a la autoridad, así como por daños derivados del intento de ingresar a la oficina de Desarrollo Social.