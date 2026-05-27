Aprehenden a dos personas durante un partido en Chaco

Durante un partido de fútbol en Chaco, se aprehendieron a dos personas mediante un dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad pública.

Hoy 03:33

En un reciente encuentro de fútbol que tuvo lugar en el estadio del Club Atlético Chaco For Ever, se implementó un nuevo dispositivo de seguridad para el control de los hinchas y las instalaciones del club.

El operativo se realizó el lunes por la tarde, donde el equipo Defensores de Vilelas se enfrentó al equipo San Martin de la provincia de Formosa, utilizando las plataformas del Si.Ge.Bi. y SiCed miMinseg para llevar a cabo el control.

El personal del Departamento Antecedentes Personales realizó un exhaustivo control en todos los accesos, logrando la incautación de un total de 7 celulares que registraban datos relevantes en sus sistemas de seguridad.

Este procedimiento fue diseñado para prevenir el ingreso de personas que no estuvieran autorizadas o que tuvieran causas judiciales pendientes.

Como resultado del operativo, se llevó a cabo la aprehensión de dos individuos, quienes eran objeto de pedidos de captura por diversos delitos, uno por infracción al Código de Faltas y otro por Amenaza en contexto de Violencia de Género.

Las autoridades informaron que, tras las detenciones, el personal de la Comisaría Primera realizó las diligencias judiciales correspondientes a los casos, asegurando así el cumplimiento de la ley en el evento deportivo.