Clásico atrapante en Avellaneda: River quiere estirar su racha y Racing va por la recuperación

Racing Club y River Plate se enfrentarán este domingo desde las 20.00 en el Cilindro, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Núñez llega tras su primer traspié en el ciclo de Eduardo Coudet, mientras que la Academia buscará hacerse fuerte como local para consolidarse en puestos de clasificación.

River apuesta por la rotación

El inicio del ciclo Coudet en el torneo local es más que positivo. El entrenador tomó un equipo golpeado tras la salida de Marcelo Gallardo y logró reencauzarlo con cuatro victorias consecutivas, que lo posicionaron como uno de los protagonistas del campeonato.

Sin embargo, el empate ante Blooming por la Sudamericana marcó el primer freno, por lo que el DT optará por rotar varias piezas pensando en la exigente seguidilla. Entre las alternativas que podrían tener lugar aparecen nombres como Juan Fernando Quintero, Kendry Páez o Joaquín Freitas en ofensiva, además del ingreso de Kevin Castaño en el mediocampo.

En cuanto a las novedades, Marcos Acuña ya está habilitado tras su sanción y podría sumar minutos, al igual que Maximiliano Salas. Por el contrario, Sebastián Driussi será preservado por una molestia y Lautaro Rivero no estará por acumulación de amarillas.

Racing va con lo mejor

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega con la necesidad de volver a sumar tras la caída en el clásico de Avellaneda, que cortó una racha de nueve partidos sin derrotas.

En el plano internacional, la Academia arrancó con una sólida victoria ante Independiente Petrolero y ahora buscará trasladar ese envión al torneo local.

Para este compromiso, Costas pondrá en cancha lo mejor que tiene. Facundo Cambeses será titular en el arco, mientras que la defensa contará con nombres de peso como Marcos Rojo y Marco Di Césare.

En ataque, la base estará compuesta por Santiago Solari y Adrián Martínez, aunque resta definir el tercer integrante del tridente, que saldrá entre Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena.

Antecedentes y formaciones

El último cruce entre ambos fue en noviembre pasado, cuando Racing eliminó a River en el Cilindro por 3-2 en los octavos del Apertura, con un gol agónico de Martirena.

Probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Posible once de Racing:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

El encuentro se jugará desde las 20.00 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Sebastián Zunino, VAR a cargo de Ariel Penel y transmisión de ESPN Premium.