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El tiempo para este domingo 12 de abril en Santiago del Estero: jornada templada con nubosidad y lluvias hacia la noche

La jornada se presentará con nubosidad variable, alta humedad y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 16° y 27°.

Hoy 01:27

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables para este domingo 12 de abril en Santiago del Estero, aunque con presencia de nubosidad variable a lo largo del día.

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Durante la madrugada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que en horas de la mañana se prevé un escenario algo nublado. Por la tarde, volverá a incrementarse la nubosidad, manteniendo condiciones parcialmente nubladas.

Hacia la noche, en tanto, se espera un cambio en las condiciones con la probabilidad de lluvias aisladas en distintos sectores.

En cuanto a los datos actuales, la humedad alcanza el 89 %, con viento del sector oeste a 4 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros, lo que configura un ambiente húmedo.

La temperatura mínima será de 16°, mientras que la máxima alcanzará los 27°, en una jornada templada con posibles precipitaciones hacia el cierre del día.

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