Palpalá promueve el deporte adaptado con instalaciones y apoyo económico

La Municipalidad de Palpalá ofrece instalaciones gratuitas y apoyo financiero a deportistas paralímpicos, destacando su compromiso con el deporte adaptado en Jujuy.

Hoy 02:32

La Municipalidad de Palpalá ha tomado la iniciativa de ofrecer instalaciones deportivas gratuitas en el estadio Olímpico Municipal para el equipo de Básquet Adaptado, que representa a la provincia de Jujuy. Este apoyo es crucial para el desarrollo de los atletas en sillas de ruedas, quienes agradecen el respaldo del intendente Rubén Eduardo Rivarola.

El entrenador Gustavo Lemos ha destacado la importancia de contar con un espacio que ofrece accesibilidad y condiciones de primer nivel para el entrenamiento. Esto permite a los deportistas prepararse adecuadamente, sin preocuparse por las inclemencias del clima.

Además, Lemos enfatiza que el equipo es un orgullo para la región, siendo el único representante de las zonas NOA y NEA en la primera categoría de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. Actualmente, se encuentran preparándose para la primera fecha que se celebrará en La Matanza, Buenos Aires, los días 1 y 2 de mayo.

En otro ámbito, el municipio también ha brindado apoyo a Rodrigo Abán, un nadador paralímpico de la Fundación Los Pingüinos. Abán ha sido convocado para formar parte de la selección Argentina Juniors que competirá en un certamen internacional en Albufeira, Portugal, dedicado a deportistas con Síndrome de Down.

El director de Deportes, Marcelo Ansonnaud, recibió a Rodrigo junto a su familia, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo financiero que les permitirá cubrir los costos de la concentración en La Pampa. Este respaldo se suma a las políticas que lleva a cabo el intendente Rivarola para fomentar el deporte adaptado.

Rodrigo se encuentra en una fase de preparación intensa desde el 8 de abril en General Pico, donde compartirá entrenamiento con otros 16 nadadores, siendo el único varón del país en su categoría. La competencia internacional se desarrollará del 30 de octubre al 7 de noviembre en Portugal.

Las políticas de apoyo a los deportistas palpaleños reflejan el compromiso del municipio con cada atleta, ayudando a que puedan alcanzar un reconocimiento mayor en sus respectivas disciplinas deportivas.