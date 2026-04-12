El clima en Añatuya avanza hacia la lluvia: pronóstico para hoy Domingo 12 de abril de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado antes de que las lluvias lleguen en los próximos días. Las temperaturas oscilarán notablemente en el inicio de la semana.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes podrán disfrutar de un día soleado, con una temperatura actual de 15.4 °C. La sensación térmica es la misma, lo que sugiere un clima agradable por la mañana.

La humedad se encuentra en un 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno a medida que avanza el día. Con vientos provenientes del noreste a 6.5 km/h, se espera que el clima sea bastante cómodo durante las primeras horas.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 29.6 °C, ofreciendo un ambiente cálido ideal para actividades al aire libre. Los añatuyenses podrán aprovechar esta jornada soleada antes de la llegada de las lluvias.

Sin embargo, el pronóstico indica un cambio significativo en el clima a partir de mañana, con lluvia moderada que comenzará a caer el lunes. Las temperaturas mínimas subirán a 20.5 °C, mientras que las máximas se mantendrán alrededor de 22.5 °C.

El martes, las condiciones climáticas no mejorarán, ya que se espera que continúen las lluvias moderadas con mínimas de 20.3 °C y máximas de 21.9 °C. Por lo tanto, los añatuyenses deben prepararse para un cambio en el clima tras este día soleado.