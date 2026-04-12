Las claves del fracaso en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán

Luego de 21 horas de conversaciones, Washington y Teherán se retiraron sin avances concretos y con reproches cruzados, en un escenario marcado por exigencias incompatibles y una desconfianza que impidió acercar posiciones.

Hoy 10:07

Estados Unidos e Irán finalizaron el domingo una ronda de conversaciones cara a cara sin alcanzar un acuerdo, lo que dejó en duda la continuidad de un frágil alto el fuego de dos semanas.

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Desde Washington señalaron que el diálogo colapsó por la negativa iraní a renunciar a los medios para desarrollar un arma nuclear. En cambio, desde Teherán responsabilizaron a Estados Unidos por el fracaso de las negociaciones, aunque sin detallar los puntos de desacuerdo. Ninguna de las partes precisó qué sucederá una vez que venza la tregua de 14 días el próximo 22 de abril, mientras que mediadores paquistaníes pidieron sostener el cese de hostilidades. Ambos gobiernos coincidieron en que sus posturas estaban claras y se atribuyeron mutuamente la responsabilidad, lo que evidenció la escasa reducción de la brecha durante las reuniones.

“Necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear, y de que no buscarán las herramientas que les permitirían obtener rápidamente un arma nuclear”, afirmó el vicepresidente JD Vance tras las 21 horas de conversaciones.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país, sostuvo: "Es momento de que Estados Unidos decida si puede ganarse nuestra confianza o no”. En publicaciones en redes sociales evitó detallar las principales diferencias, aunque previamente funcionarios iraníes habían señalado que el fracaso se debió a dos o tres cuestiones clave, y acusaron a Washington de “extralimitarse”.

Irán ha negado de forma sostenida estar desarrollando armas nucleares, aunque defiende su derecho a contar con un programa nuclear con fines civiles. Expertos advierten que sus reservas de uranio enriquecido, si bien no alcanzan grado armamentístico, se encuentran a un paso técnico de poder hacerlo.

No hubo precisiones sobre una eventual reanudación de las negociaciones, aunque Irán manifestó estar dispuesto a continuar el diálogo, según informó la agencia estatal IRNA. “Nunca hemos buscado la guerra. Pero si intentan ganar mediante conversaciones lo que no lograron ganar en el campo de batalla, eso es absolutamente inaceptable”, expresó Mohammad Bagher Karami, de 60 años, en Teherán.

Ambos países llegaron a las negociaciones con posturas divergentes y propuestas incompatibles para poner fin al conflicto. Incluso antes del inicio del diálogo, la tregua ya estaba amenazada por las diferencias profundas y por los ataques de Israel en Líbano contra Hezbollah, aliado de Irán.

La propuesta iraní de diez puntos planteaba garantizar el fin de la guerra y contemplaba el control del estrecho de Ormuz, además de exigir el cese de los combates contra sus “aliados regionales” y la detención de los ataques israelíes contra Hezbollah.

En contraste, la propuesta estadounidense de 15 puntos —según funcionarios paquistaníes que hablaron bajo condición de anonimato a The Associated Press— incluía mecanismos de monitoreo y la reversión del programa nuclear iraní, así como la reapertura del estrecho de Ormuz.

"En las últimas 24 horas, se ha dialogado sobre diversas dimensiones de los temas principales de negociación, incluyendo el Estrecho de Ormuz, el tema nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y el fin completo de la guerra contra Irán y en la región. El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán", indicó Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

El cierre de ese paso estratégico por parte de Irán se consolidó como una de sus principales ventajas en la guerra, ya que por allí circulaba cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, con más de 100 buques diarios.

En paralelo a las conversaciones, el ejército estadounidense informó que dos destructores atravesaron esa vía marítima clave antes de iniciar tareas de remoción de minas, en un hecho inédito desde el inicio del conflicto. Sin embargo, medios estatales iraníes señalaron que el mando militar conjunto del país negó ese movimiento.