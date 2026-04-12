La Fragata Libertad zarpó en su 54° viaje de instrucción y Quirno destacó el valor de la “libertad” como guía

El buque escuela de la Armada inició una nueva travesía de más de cinco meses y el canciller llamó a reafirmar el esfuerzo, la responsabilidad y el rol estratégico del país.

Hoy 10:56

La Fragata ARA Libertad zarpó este sábado desde el Apostadero Naval Buenos Aires para dar inicio a su 54° viaje de instrucción, una travesía que se extenderá por más de cinco meses y que incluirá distintas escalas internacionales. La emblemática nave vuelve así a cumplir su doble función de formar a futuros oficiales y representar al país en el exterior.

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El acto de partida contó con la presencia de autoridades nacionales y familiares de la tripulación, en una ceremonia cargada de simbolismo. Como cada año, el viaje no solo tiene un carácter formativo, sino también diplomático, ya que la fragata actúa como embajadora argentina en cada puerto que visita, fortaleciendo vínculos y promoviendo la cooperación internacional.

Durante el acto, el canciller Pablo Quirno brindó un discurso en el que puso el eje en el concepto de libertad, al que definió como el motor que “da sentido, brinda propósito y ennoblece el esfuerzo”. En esa línea, sostuvo que el país debe volver a poner en el centro valores como “el compromiso, el deber y el trabajo bien hecho”, y destacó que los tripulantes de la fragata “encarnan virtudes que hoy deben ser reafirmadas ante toda la sociedad”.

Quirno también remarcó el rol estratégico del mar para la Argentina y el valor geopolítico de la travesía. “El mar no marca un límite, abre rutas y es el vehículo de nuestra presencia en el mundo”, afirmó, al tiempo que subrayó que la fragata “no es solo un buque escuela, sino una representación viva de la nación en movimiento”.

En ese marco, destacó que el itinerario incluirá la participación en los 250 años de la independencia de Estados Unidos, como parte de una agenda orientada a consolidar alianzas y proyectar al país en el escenario internacional.