Balacera en Rosario: sicarios mataron a un hombre mientras dormía en la cama

Junto a la víctima también se encontraba un joven de 19 años que fue trasladado al hospital local.

Hoy 11:00

Un hombre fue asesinado mientras estaba en su cama y otro resultó herido en un ataque a balazos ocurrido poco antes de la medianoche del viernes en una casa de la ciudad de Rosario.

El hecho se registró cerca de las 23:25 en un domicilio ubicado sobre la calle Santa Matilde al 4300. Hasta allí se dirigió el personal del Comando Radioeléctrico tras un llamado que alertaba sobre una persona herida. Luego de arribar, los agentes ingresaron y encontraron a dos hombres tendidos sobre una cama: uno con una herida en el tórax y otro con un impacto en la parte superior de la pierna izquierda.

Al domicilio también llegó una ambulancia del Sies, pero los médicos solo pudieron constatar la muerte de Gastón Ángel Ereñú, de 34 años. En tanto que el segundo herido, identificado como Tomás Ezequiel L., de 19 años, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado, pero, según el último parte médico, permanece fuera de peligro.

De acuerdo con los primeros datos aportados por la policía, el ataque fue llevado adelante por al menos seis personas que se movilizaban en tres motos. Dos de los agresores descendieron, ingresaron a la vivienda y efectuaron los disparos mientras las víctimas estaban en la habitación. Luego de la balacera escaparon.

Según el testimonio de la pareja de la víctima fatal, los atacantes se llevaron una moto del lugar, que sería robada. De la vivienda, el personal de balística secuestró dos vainas servidas calibre 9x19 milímetros y dos cartuchos, que serán peritados en el marco de la investigación.

Los medios locales precisaron que Ereñú contaba con antecedentes penales: en 2021 había acordado una condena a tres años de prisión por dos hechos de extorsión ocurridos en la zona sur de Rosario.

La investigación continúa para determinar la mecánica del ataque y dar con los responsables, los cuales, hasta el momento, no fueron identificados.