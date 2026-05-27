River goleó a Blooming en el Monumental y cerró su clasificación en lo más alto de su grupo

El Millonario se impuso por 3 a 0 ante el conjunto boliviano por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Quedó como el mejor segundo del certamen.

Hoy 23:30

En una noche extraña en el Estadio Monumental. El golpe por la final perdida ante Belgrano seguía latente, pero aun así la gente volvió a acompañar a River en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Blooming.

El clima pasó rápidamente del silencio y la bronca a los cánticos para intentar levantar el ánimo. El triunfo por 3-0 terminó decorando una noche en la que River dominó ampliamente desde la posesión —por momentos superior al 88%—, aunque sin traducir esa superioridad en una cantidad proporcional de situaciones claras.

El equipo presentó varias modificaciones obligadas y terminó jugando con una fuerte presencia de juveniles surgidos de River Camp. Allí aparecieron los aplausos más sinceros de la noche. Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Galván y otros chicos como JC Meza, Silva, González, Lucero y Giménez recibieron el reconocimiento de un público que valoró el esfuerzo y la frescura de los juveniles en medio de un semestre muy irregular.

Uno de los momentos más celebrados fue el golazo de Silva, que terminó maquillando varias falencias estructurales de un plantel que todavía no logra consolidarse. También hubo reconocimiento para Fausto Vera, autor de dos goles y uno de los pocos que logró irse ovacionado del Monumental.

Sin embargo, la noche también tuvo fuertes silbidos. Los cuestionamientos más duros recayeron sobre Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos jugadores que hace tiempo perdieron el respaldo de los hinchas y aparecen con serias chances de salir en el próximo mercado. También hubo reprobación para Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Ian Subiabre.

Ni siquiera Eduardo Coudet quedó al margen del malestar general. Aunque muchos hinchas entienden que no fue el principal responsable de la conformación del plantel, la derrota en Córdoba lo dejó bajo observación y con parte del crédito consumido.

El mensaje del Monumental fue claro: el hincha acompañará “jugando bien o jugando mal”, pero siente que este River está lejos de representar la historia y la identidad del club. El triunfo ante Blooming alivió apenas una noche pesada, aunque la sensación dominante sigue siendo la misma: la deuda futbolística continúa abierta y solo una vuelta olímpica podrá cerrar definitivamente la herida.