Triunfazo en Brasil ante Corinthians y clasificación histórica de Platense en la Libertadores

El Calamar sigue dando que hablar en la Copa, se impuso por 2 a 0 ante el Timao en el estadio Neo Química Arena, por la última fecha del Grupo E. Se metió segundo a los octavos.

Hoy 23:35

Platense escribió una página inolvidable en su historia. En una actuación llena de carácter, orden y efectividad, el Calamar sorprendió en Brasil y derrotó por 2-0 a Corinthians para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo argentino entendió desde el comienzo qué partido debía jugar y ejecutó el plan a la perfección. Con un 4-5-1 compacto, bien cerrado y priorizando el orden defensivo, Platense le cedió la pelota al Timao, achicó espacios y apostó a golpear en los momentos justos.

Aunque el conjunto brasileño ya estaba clasificado como líder del Grupo E, salió a la cancha con sus principales figuras. Futbolistas de jerarquía como Memphis Depay, Yuri Alberto y Rodrigo Garro intentaron imponer condiciones, pero se encontraron con un Platense sólido y convencido.

La defensa del Marrón respondió de manera impecable. Matías Borgogno sostuvo el arco en cero con seguridad, mientras que Ignacio Vázquez y Víctor Cuesta rechazaron e interceptaron cada intento del equipo brasileño.

Y adelante apareció la gran figura de la noche: Franco Zapiola. El mediocampista abrió el marcador desde el punto penal luego de una mano de Garro detectada por el VAR y, ya en el complemento, aprovechó una mala salida del arquero Hugo Souza para marcar el segundo gol y desatar la locura del Calamar.

Zapiola fue el héroe absoluto de una noche histórica en San Pablo. El “10” mostró personalidad, sacrificio y contundencia para transformarse en la figura del encuentro. Con este doblete llegó a cinco goles en 24 partidos durante la temporada 2026.

En el otro encuentro del grupo, Independiente Santa Fe derrotó por 1-0 a Peñarol en Montevideo con gol de Alexis Zapata. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó al conjunto colombiano para superar a Platense en la tabla, por lo que terminó tercero y clasificó a la Copa Sudamericana.

Con autoridad, inteligencia y personalidad, Platense logró una clasificación histórica y sigue soñando en grande en su primera experiencia en la Libertadores.