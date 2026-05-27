Caso Agostina: retiraron a cinco personas de la casa del detenido durante allanamientos en Cofico

El procedimiento se realizó en la vivienda donde reside Claudio Barrelier, principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años. En paralelo, familiares y amigos marcharon para pedir por su aparición.

27/05/2026

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba, tuvo nuevos movimientos este miércoles con una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el barrio Cofico, donde fue vista por última vez.

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Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la vivienda donde reside Claudio Barrelier, el principal sospechoso de la causa, quien permanece detenido mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón.

Según trascendió, en ese domicilio también viven la pareja del acusado y una de sus hijas. Durante el operativo, efectivos policiales retiraron primero a tres personas que se encontraban dentro de la vivienda y posteriormente a otras dos, quienes habrían sido trasladadas para prestar declaración testimonial.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, las personas retiradas subieron a vehículos policiales sin esposas ni signos de haber sido reducidas. En principio, todas fueron derivadas a una unidad judicial para avanzar con distintas medidas vinculadas a la causa.

La investigación busca reconstruir qué ocurrió con Agostina desde la noche del sábado, cuando descendió de un remís en la zona de Cofico y habría mantenido un encuentro con Barrelier, según distintas líneas investigativas.

En paralelo, la Policía realizó un total de 19 allanamientos en distintos sectores de la ciudad para intentar obtener nuevas pruebas, analizar dispositivos electrónicos y avanzar sobre posibles pistas relacionadas con el paradero de la adolescente.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de Agostina Vega realizaron una marcha en barrio General Mosconi para reclamar por su aparición y pedir celeridad en la búsqueda.

La desaparición de la joven generó una fuerte conmoción en Córdoba, especialmente luego de que se conociera que el detenido mantenía un vínculo previo tanto con la adolescente como con su entorno familiar.