Independiente Rivadavia finalizó una gran fase de grupo con una victoria ante Bolívar

La Lepra mendocina ganó 3 a 1 en el estadio Estadio Ramón Aguilera Costas y quedó como el segundo mejor de la Copa Libertadores por detrás del Flamengo.

27/05/2026

Nada iba a modificar el destino de Independiente Rivadavia en esta última fecha. Antes de enfrentar a Bolívar, la Lepra ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo mendocino tenía motivos de sobra para ir por otra victoria: el premio económico, la posibilidad de terminar entre los mejores líderes y seguir alimentando una campaña inolvidable.

Y lo logró. En una noche intensa y trabajada, Independiente Rivadavia se impuso por 3-1 en Bolivia y cerró una fase de grupos histórica: terminó invicto, súper líder y como el segundo mejor primero de toda la competencia continental.

La gran figura volvió a ser Sebastián Villa, quien protagonizó un ingreso determinante en el segundo tiempo. El colombiano llegó sobre la hora al partido luego de esperar en su país una posible convocatoria para el Mundial y, apenas se confirmó su ausencia, viajó directamente a Bolivia para sumarse al plantel.

Su aparición terminó siendo decisiva. Independiente Rivadavia había realizado un buen primer tiempo, con Matías Fernández como uno de los más peligrosos en ataque y con el gol de Bucca, que le permitió irse al descanso en ventaja.

En el complemento, el conjunto boliviano reaccionó. Con el estreno del entrenador Alejandro Restrepo y jugando en Santa Cruz de la Sierra debido a la crisis social en La Paz, Bolívar comenzó a atacar constantemente mediante centros y pelotazos. El empate llegó tras una carambola que terminó empujando Martín Cauteruccio luego de un disparo de Matheus.

En ese tramo apareció otra de las figuras de la noche: el arquero Bolcato, quien sostuvo el empate con varias atajadas claves cuando Bolívar empujaba con todo en busca de la clasificación a los octavos de final.

Pero en el cierre emergió la jerarquía de Sebastián Villa. En tiempo de descuento, el colombiano definió con categoría para marcar el segundo gol y luego comandó la jugada que terminó en el tercero convertido por Crego, sentenciando el triunfo mendocino.

Así, Independiente Rivadavia cerró una fase de grupos inolvidable en su primera gran aventura continental. Con personalidad, eficacia y un rendimiento sostenido, la Lepra se metió entre los mejores equipos de la Copa Libertadores y llega a los octavos de final llena de ilusión.