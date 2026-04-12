Otro dolor de cabeza para Scaloni: el Cuti Romero chocó con el arquero y dejó la cancha llorando

A 60 días del inicio del Mundial, el central argentino impactó con su rodilla contra el golero del Tottenham y, pese a que probó para intentar seguir, tuvo que pedir el cambio.

Hoy 12:32

Una imagen que golpea de lleno a la Selección Argentina. Cristian Romero abandonó el campo de juego llorando a los 64 minutos del partido entre Tottenham y Sunderland, en una escena que encendió todas las alarmas a dos meses del Mundial 2026.

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El defensor central sufrió un choque fortuito con su propio arquero, quien impactó con su cabeza en la zona cercana a la rodilla de Romero cuando intentaba cubrir la pelota. Un empujón previo de un rival terminó desencadenando la acción que derivó en la lesión.

Las imágenes fueron elocuentes. El Cuti intentó continuar, dio algunos pasos, pero rápidamente se evidenció que no podía seguir. Se tomó el rostro, visiblemente dolorido, y terminó retirándose entre lágrimas, consciente del delicado momento de la temporada.

El contexto no hizo más que agravar la situación. Tottenham ya atravesaba una noche complicada y terminó cayendo ante Sunderland, resultado que lo dejó en el puesto 18° de la Premier League, en zona de descenso directo. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi no logró reaccionar y profundizó su crisis.

Pero más allá del resultado, todas las miradas están puestas en la evolución física del zaguero argentino. Para Lionel Scaloni, Romero es una pieza clave e irremplazable en la estructura de la Albiceleste.

A la espera del parte médico oficial, la preocupación crece. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, cualquier lesión en jugadores determinantes se transforma en un problema mayor para la Selección, que sigue de cerca cada detalle en la recta final hacia la gran cita.