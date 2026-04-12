Demolieron el icónico hotel Mandarin Oriental de Miami tras 25 años en Brickell Key

La operación de implosión implicó el cierre temporal de la isla y cambió el entorno para miles de residentes, abriendo paso a un nuevo desarrollo inmobiliario previsto para 2030.

Hoy 11:11

Un edificio que durante más de dos décadas dominó el perfil urbano de Miami desapareció: el antiguo Mandarin Oriental, situado en Brickell Key, fue demolido mediante una implosión controlada este domingo a las 8:30 local.

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La operación, que implicó el cierre temporal de la isla y modificó el entorno inmediato de miles de residentes y visitantes, despejó el terreno para un desarrollo inmobiliario con finalización prevista en 2030, según informaron The Washington Post y NBC Miami.

La demolición se trató de la mayor implosión registrada en Miami en más de una década, según confirmaron funcionarios del Departamento de Construcción a The Washington Post.

El hotel, inaugurado en el año 2000 con 23 pisos, será reemplazado por The Residences at Mandarin Oriental, un complejo de dos torres que transformará la silueta de la zona con una torre sur de 66 pisos y una torre norte de 34 pisos.

El proyecto contempla 228 residencias privadas en la torre sur, 70 residencias privadas en la torre norte, 28 residencias tipo hotel y 121 habitaciones de hotel adicionales, de acuerdo con cifras citadas por NBC Miami.

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La demolición alteró la vida diaria de residentes y visitantes en Brickell Key

La implosión, que tuvo una duración aproximada de 20 segundos, obligó a que todos los habitantes de Brickell Key abandonen la isla antes de las 7:00, conforme a las indicaciones de autoridades del Departamento de Gestión de Emergencias a NBC Miami.

Edward Sánchez, teniente de Miami Fire-Rescue, detalló que ocho unidades del cuerpo de bomberos estuvieron desplegadas en la zona, sumadas a un barco especializado en emergencias médicas para garantizar la seguridad durante el operativo.

Las propiedades más cercanas al hotel, dentro de un radio de 244 metros, conformaron la denominada zona de exclusión, donde los residentes debieron permanecer en el interior con puertas y ventanas cerradas para protegerse del polvo y el ruido.

Los edificios afectados incluyeron St. Louis Condos, Brickell Key One, Isola y Brickell Key Centre; las directivas de estos inmuebles pidieron retirar muebles y objetos de los balcones.

Una transformación urbanística impulsada por la seguridad y el avance de nuevos proyectos

La decisión de realizar la implosión resultó de casi dos años de trabajo conjunto con contratistas especializados y organismos municipales, explicó Swire Properties a The Washington Post. Ivy Fradin, agente principal de BG Group Demolition, precisó: “La torre caerá primero y el garaje en segundo lugar, pero para el espectador será un evento cuidadosamente coordinado”.

Durante años, el Mandarin Oriental fue reconocido como hospedaje de celebridades y sede de algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad, como La Mar y Azul.

De acuerdo con NBC Miami y The Washington Post, las nuevas torres residenciales no solo modificarán el perfil arquitectónico de Miami, sino también la dinámica de convivencia en Brickell Key.

“La sensación de la isla va a cambiar”, anticipó el residente Martínez en diálogo con el canal local WSVN, reflejando la opinión de quienes presenciaron el fin de una etapa y el inicio de otra marcada por el avance de proyectos de gran escala.

La demolición fue transmitida en directo a partir de las 8:30 local, según informó WSVN, permitiendo que tanto residentes como curiosos siguieran el acontecimiento desde puntos habilitados en el sector continental de la ciudad.