La venta de autos usados repuntó en marzo, pero cerró el primer trimestre del año en baja

Las unidades comercializadas superaron las 153.000, luego de la caída marcada en febrero; el primer trimestre quedó por debajo del mismo período en 2025.

Hoy 10:45

La venta de autos usados repuntó luego de la caída que registró en febrero de este año, aunque el primer trimestre del 2026 cayó en comparación con el mismo período del año anterior.

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La venta total de autos usados ascendió a 153.995 contra 142.383 unidades de febrero. Esto significó un aumento del 8,16% interanual.

Medido contra febrero (130.229 unidades), el mercado creció un 18,25%.

Los datos se desprenden del informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), los cuales muestran una recuperación luego de la caída en el segundo mes. Sin embargo, si se toman los números de los tres primeros meses del año, el acumulado terminó por debajo que en el mismo período del 2025.

Entre enero y marzo se vendieron 437.294 unidades, una baja del 5,23% comparado con el primer trimestre de 2025 (461.423 unidades).

Si se tiene en cuenta todo el territorio provincial, San luis fue la provincia que anotó el mayor crecimiento mensual, con 26,23%. Le siguió Corrientes (24,73%), Entre Ríos (24,24%), Formosa (21,51%) y Mendoza (21,07%) entre las que más crecieron.

En cuanto al ranking de los autos, el Volkswagen Gol y Trend encabezaron la lista con 8.687 unidades vendidas. En segundo y tercer lugar quedaron el Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa y Classic, con 6.120 y 4.478 unidades vendidas, respectivamente.



Top 10

Volkswagen Gol y Trend: 8.687 unidades.

Toyota Hilux: 6.120 unidades.

Chevrolet Corsa y Classic: 4.478 unidades.

Ford Ranger: 4.039 unidades.

Volkswagen Amarok: 3.798 unidades.

Peugeot 208: 3.477 unidades.

Ford EcoSport: 3.158 unidades.

Toyota Corolla: 2.978 unidades.

Ford Ka: 2.902 unidades.

Fiat Palio: 2.879 unidades.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, reconoció que los primeros meses del año no fueron buenos comparados contra el 2025.



“El mes de marzo cortó esa mala racha. El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero, esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable, y esto lo venimos viendo desde el año pasado pese a los números comercializados”, advirtió.