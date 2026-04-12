A 60 días del Mundial, se lesionó el Dibu Martínez y enciende las alarmas en la Selección Argentina

El arquero del Aston Villa mostró gestos de dolor en el calentamiento previo del choque ante Nottingham Forest y no será de la partida.

Hoy 10:14

La Selección Argentina suma nuevas preocupaciones de cara al Mundial 2026. A solo dos meses del inicio de la cita en Estados Unidos, México y Canadá, Emiliano Martínez encendió las alarmas tras lesionarse en la entrada en calor del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Premier League.

El arquero argentino evidenció molestias físicas mientras realizaba movimientos precompetitivos. Luego de dialogar con el cuerpo técnico del club inglés, decidió abandonar el calentamiento y ni siquiera integró el banco de suplentes. La situación genera incertidumbre en torno a su estado físico, a la espera de estudios médicos que determinen la gravedad de la lesión.

El Dibu, pieza clave para Selección Argentina, es uno de los futbolistas inamovibles en el esquema de Lionel Scaloni, por lo que cualquier inconveniente físico en esta etapa resulta sensible en la planificación del cuerpo técnico.

La preocupación no termina allí. En paralelo, Lautaro Martínez también atraviesa un nuevo contratiempo físico en Inter. El delantero, que venía de recuperarse de una lesión muscular y marcar un doblete ante Roma, sufrió una recaída en la misma zona.

Según las primeras estimaciones, el tiempo de recuperación de Lautaro sería de alrededor de 15 días. Sin embargo, el historial reciente de molestias musculares del atacante genera inquietud tanto en su club como en el seleccionado nacional.

Con figuras determinantes afectadas físicamente, la Albiceleste comienza a transitar un tramo clave previo al Mundial con señales de alerta, en un contexto donde mantener la plenitud física será tan importante como el rendimiento futbolístico.