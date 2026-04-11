EN VIVO | Alcaraz vs Sinner: final soñada en Montecarlo con el número uno en juego

El español y el italiano definirán el Masters 1000 en un duelo que enfrenta a las dos grandes figuras de la nueva generación del tenis mundial.
El Masters 1000 de Montecarlo tendrá este domingo una final de alto impacto: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en el Principado con el título y el número uno del ranking mundial en juego. ► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
El Masters 1000 de Montecarlo tendrá este domingo una final de alto impacto: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en el Principado con el título y el número uno del ranking mundial en juego.
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