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Policiales

Fuerte choque de un remis contra una camioneta estacionada en el barrio Huaico Hondo

El hecho ocurrió sobre avenida Antenor Álvarez. Testigos señalaron que el conductor estaría en estado de ebriedad.

Hoy 16:53

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de las 20 horas del sábado en el barrio Huaico Hondo, cuando un remis colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre avenida Antenor Álvarez.

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De acuerdo a la información aportada por testigos, el conductor del vehículo de alquiler habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del hecho. Además, indicaron que dentro del rodado había latas de cerveza, las cuales el remisero habría intentado retirar cuando arribó el personal policial.

Producto del impacto, la situación generó momentos de tensión en el lugar, ya que un vecino que se encontraba sentado en una silla sobre la vereda logró apartarse a tiempo y evitar ser alcanzado por el vehículo. Se trata de Miguel Drube, quien no sufrió lesiones.

Personal policial trabajó en el lugar para controlar la situación y recabar información sobre lo sucedido. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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