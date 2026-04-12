Vouchers Educativos 2026: cómo inscribirse paso a paso, quiénes pueden acceder y todos los requisitos para cobrar el beneficio

El Gobierno nacional abrió la inscripción al programa que subsidia hasta el 50% de la cuota en escuelas privadas con aporte estatal. El trámite es online, gratuito y estará disponible hasta el 30 de abril.

Hoy 20:52

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, puso en marcha la convocatoria para los Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica mensual destinada a familias con hijos en instituciones educativas de gestión privada con alto subsidio estatal. La medida fue oficializada mediante la Resolución 205/2026 publicada en el Boletín Oficial y da continuidad a un programa que ya se implementó en 2024 y 2025.

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La inscripción ya se encuentra habilitada y se extenderá hasta el 30 de abril, con un requisito central: contar con un usuario activo en la plataforma Mi Argentina, ya que todo el trámite se realiza de manera digital.

Cómo inscribirse paso a paso

El procedimiento es 100% online, gratuito y sin intermediarios, y debe ser completado por uno de los padres, madres o tutores legales del estudiante. Para evitar errores y demoras, se recomienda tener a mano la documentación necesaria antes de comenzar.

Los pasos son los siguientes:

• Ingresar a la plataforma oficial del programa Vouchers Educativos

• Acceder con usuario registrado en Mi Argentina

• Completar el formulario con los datos personales, del grupo familiar y del estudiante

• Cargar la información del establecimiento educativo (nombre y dirección exacta)

• Registrar un CBU actualizado en la base de datos de Mi ANSES

Entre los datos requeridos se incluyen DNI y CUIL de los menores a cargo, además de la información completa de la institución educativa. Una vez enviada la solicitud, el sistema procesará la postulación y el resultado podrá consultarse en la misma plataforma.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas de nivel inicial, primario o secundario que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal. Este punto es clave, ya que el beneficio no alcanza a todas las instituciones privadas, sino únicamente a aquellas que reciben una alta proporción de financiamiento público.

Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que actualmente equivalen a $2.504.600.

Requisitos obligatorios

• Para acceder al Voucher Educativo 2026, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años

• Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal

• Que los estudiantes sean alumnos regulares

• Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES

• Tener informado un medio de cobro (CBU) en Mi ANSES

• Completar correctamente el formulario de inscripción

Un aspecto central es la situación de pago de las cuotas escolares: no se deben registrar deudas. En caso de existir dos cuotas impagas, el beneficio se suspende de manera temporal hasta regularizar la situación, mientras que con tres cuotas adeudadas puede producirse la cancelación definitiva.

De cuánto es el voucher y cómo se cobra

El beneficio consiste en una asistencia económica mensual equivalente al 50% del valor de la cuota de jornada simple informada por cada jurisdicción, y se otorga por cada hijo que cumpla con los requisitos.

El pago se realiza a través de ANSES y es compatible con otras prestaciones del Estado. Para mantener el beneficio, las familias deberán presentar el certificado de alumno regular en al menos dos oportunidades durante el año, además de sostener las condiciones socioeconómicas exigidas.

Cómo saber si fue aprobado

Una vez finalizada la inscripción, el resultado de la postulación se publica en la plataforma oficial. Los solicitantes pueden ingresar con su cuenta de Mi Argentina para verificar si accedieron al beneficio o conocer los motivos de un eventual rechazo.

La evaluación socioeconómica se realiza de manera mensual a través de ANSES, mientras que la regularidad del estudiante se controla durante el ciclo lectivo mediante certificaciones periódicas.

El rol de las escuelas y la importancia de la información

Desde el Ministerio de Capital Humano se informó que las instituciones educativas ya cuentan con la información técnica del programa, por lo que cumplen un rol clave en la validación de datos y como canal de consulta para las familias.

En un contexto donde la información puede fragmentarse, el acompañamiento de las escuelas resulta determinante para que los solicitantes puedan completar correctamente el trámite y acceder al beneficio.

Una herramienta de alivio en un contexto económico desafiante

Los Vouchers Educativos no resuelven de fondo las desigualdades del sistema, pero representan una herramienta concreta de alivio para familias que hacen un esfuerzo sostenido por mantener a sus hijos en el sistema educativo privado subvencionado.

El objetivo oficial es brindar un apoyo temporal que permita sostener la continuidad escolar. Sin embargo, la efectividad del programa dependerá de su implementación: claridad en la información, agilidad en la evaluación y previsibilidad en los pagos.

Porque, en definitiva, cuando se trata de educación, no alcanza con abrir la inscripción: lo fundamental es que la ayuda llegue a tiempo y a quienes realmente la necesitan.