Pablo Quirno felicitó al nuevo primer ministro de Hungría y ratificó la relación bilateral

El canciller argentino envió un mensaje a través de X y destacó la voluntad de fortalecer el vínculo con el país europeo.

Hoy 20:51

Luego de las elecciones en Hungría que pusieron fin a los 16 años de mandato de Viktor Orbán, el canciller Pablo Quirno felicitó este domingo al nuevo primer ministro, Péter Magyar. En su mensaje, le deseó “todo su éxito” al jefe de Estado saliente en su rol como nuevo líder de la oposición.

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“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, manifestó Quirno a través de un comunicado en sus redes sociales.

El comunicado del ministro de Relaciones Exteriores incluyó una especial mención al mandatario saliente, con quien Javier Milei mantenía una estrecha relación político-ideológica.

En ese sentido, la Cancillería destacó “especialmente” el entendimiento alcanzado con el Gobierno de Orbán, a la par que le agradeció por “su hospitalidad y colaboración” durante el viaje de Milei en Hungría a mediados de marzo. Se trató de la primera visita oficial de un mandatario argentino al país europeo.

Para cerrar el mensaje, Quirno le deseó a Orbán “todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición” y llamó a seguir profundizando los vínculos entre Argentina y Hungría, “promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”.