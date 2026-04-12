Vuelven las clases al colegio de San Cristóbal tras el ataque a Ian Cabrera

El regreso será gradual y con charlas para los alumnos, mientras sigue la investigación por el crimen.

Hoy 22:12

A dos semanas del ataque a balazos que terminó con la muerte de un alumno a manos de otro, la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal retoma las clases de manera progresiva y con actividades reflexivas.

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Por disposición de la Justicia, se autorizó a reanudar las actividades educativas a partir del miércoles mientras continúa la investigación por el crimen de Ian Cabrera.

Entre lunes y martes se dedicarán a limpiar el establecimiento y a terminar de organizar y acondicionar diferentes áreas del edificio.

“Desde el miércoles 15, está previsto un regreso gradual de las actividades escolares de los distintos niveles educativos. En el resto de las escuelas se continuará con clases en horarios habituales que incluirán actividades pedagógicas y rondas de diálogo”, precisaron.

De acuerdo al comunicado de la escuela, el martes se realizarán reuniones entre los equipos de docentes de Nivel Inicial y familias en la sede de la Delegación Regional de Educación en San Cristóbal. El miércoles y jueves se desarrollarán actividades lúdicas y el viernes se llevará a cabo un encuentro general entre docentes y estudiantes en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán las actividades educativas.

En cuanto al Nivel Primario, habrá reuniones el miércoles y jueves entre docentes, equipos directivos y familias, divididas por grados, con el objetivo de generar espacios de escucha. Finalmente, el viernes se concretará el regreso de los estudiantes al edificio escolar.

Para el Nivel Secundario del turno noche y el Nivel Superior, el miércoles volverán las clases con horario reducido y con instancias de diálogo entre docentes y alumnos. En los días siguientes se avanzará con una reincorporación gradual de contenidos, priorizando espacios de intercambio y acompañamiento.

Por su parte, el turno mañana del Nivel Secundario participará de rondas de diálogo entre docentes y estudiantes, organizadas por grupos de cursos. “Estos encuentros continuarán hasta abarcar a la totalidad del alumnado. Los docentes que participarán fueron elegidos por los propios estudiantes y contarán con el acompañamiento de facilitadores de la convivencia”, explicaron.

El resto de las instituciones educativas de San Cristóbal, tanto de gestión pública como privada, tendrán clases con normalidad en sus horarios habituales. En ese sentido, indicaron: “Las actividades pedagógicas se complementan con espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento, orientados a sostener el proceso educativo en el contexto actual”.