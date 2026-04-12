Vuelco fatal en la ruta 34 a la altura de Antajé: dos muertos y cuatro heridos

Hinchas de Juventud Antoniana regresaban de un partido en La Banda cuando su vehículo colisionó con un camión. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud y su estado es reservado.

Hoy 23:35

Un violento accidente vial ocurrió esta noche en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 735, en el acceso a la localidad de Antaje. Dos personas fallecieron en el acto y tres resultaron heridas de gravedad.

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Personal del SEASE y de la policía trabajó en el lugar para asistir a los heridos y trasladarlos a un centro de salud, donde su pronóstico es reservado.

La policía y peritos de la Departamental investigan las causas del choque, mientras el tránsito permanece parcialmente interrumpido por las tareas de rescate y retiro de los vehículos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para determinar responsabilidades y asegurar la zona.