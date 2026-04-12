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La Banda vibró con un encuentro de autos clásicos y motos multimarca

Tuvo lugar el último sábado en Besares y Sáenz Peña.

Hoy 14:32

La ciudad de La Banda fue epicentro de la pasión por los motores el pasado sábado con la realización de un encuentro de autos clásicos y motos multimarca, que tuvo lugar el sábado 11 sobre avenida Besares y Sáenz Peña.

El evento acompañado por el Honorable Concejo Deliberante de La Banda reunió a cientos de vehículos provenientes de distintas localidades convirtiéndose en un verdadero atractivo turístico y cultural. Los participantes compartieron dos jornadas de camaradería, donde los amantes de los motores pudieron exhibir y disfrutar de piezas únicas del automovilismo.

La propuesta incluyó la exposición de artistas plásticos y piezas históricas pertenecientes al Museo Municipal "Lázaro Criado". Además, el público disfrutó de una variada grilla de shows musicales, una feria de artesanos y un patio gastronómico con múltiples opciones.

Con una excelente convocatoria y un ambiente familiar, este encuentro se consolida como un evento de relevancia dentro del calendario turístico de la ciudad de La Banda ofreciendo un espectáculo único que combina motores, música y cultura local.

Del convocante evento, participaron: Club Ford F100, Club Fana Falcón de Santiago del Estero, Club Argentino de Vehículos Clásicos de Avellaneda, Agrupación Amante de los Fierros, Agrupación Ángeles Solidarios, Agrupación Fantasmas Ruteros, Club Pájaro Loco de Clodomira, entre otros propietarios particulares.

Cabe destacar, que la finalidad del evento fue recaudar donaciones de alimentos no perecederos para ser entregados en los comedores y merenderos de la ciudad de La Banda y las personas damnificadas por las últimas inundaciones causadas por la crecida del Río Dulce.

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