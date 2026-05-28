Milei expondrá este jueves ante empresarios en el Latam Economic Forum y defenderá su plan económico

El Presidente participará del encuentro económico que se realizará en Buenos Aires y repasará los principales ejes de su gestión. También hablarán Luis Caputo, Horacio Marín y otros referentes del sector privado.

Hoy 07:38

El presidente Javier Milei expondrá este jueves ante empresarios en el Latam Economic Forum, un encuentro económico que se realizará en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El evento comenzará a las 9 de la mañana y contará con la participación de funcionarios nacionales, empresarios y referentes del sector privado. La exposición del jefe de Estado está prevista para el mediodía y se extendería durante unos 45 minutos.

Durante su presentación, Milei repasará los principales puntos de su gestión y defenderá los lineamientos centrales de su programa económico para lo que resta de su mandato.

La intención del mandatario será volver a poner el foco en la economía, generar expectativas positivas y sostener que los sobresaltos de los últimos meses forman parte del pasado.

En sus últimas declaraciones públicas, el Presidente reconoció que su agenda de reformas encuentra límites en el Congreso, aunque remarcó que el oficialismo trabaja para avanzar con nuevos proyectos.

“Hoy tenemos una mejor composición, pero seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, sostuvo Milei al referirse a la relación de fuerzas parlamentarias.

En ese sentido, advirtió que cada iniciativa requiere negociación política, diálogo y consensos, lo que impacta tanto en los tiempos como en el alcance de las reformas.

Entre los próximos proyectos, el Presidente anticipó un paquete de leyes vinculado a una “revolución de los seguros”, con el objetivo de avanzar hacia un esquema de menor intervención estatal.

La jornada tendrá como uno de los primeros expositores al ministro de Economía, Luis Caputo, quien hablará a las 9.15. Luego será el turno del economista Claudio Zuchovicki y el politólogo Fabián Calle.

También está prevista la participación del presidente de YPF, Horacio Marín, antes de la presentación de Milei.

Desde la organización destacaron además que el Latam Economic Forum tiene un perfil solidario, ya que lo recaudado a través de entradas y sponsors será destinado a programas de asistencia social, salud y mejora de condiciones de vida para sectores vulnerables.