Caso Maradona: declara el médico que dijo que Diego “comprendía y decidía todo”

El profesional participó de la reunión en la Clínica Olivos donde se definió la externación domiciliaria del exfutbolista. También declarará la médica que elaboró el acta de traslado a la casa de Tigre.

Hoy 08:21

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves en los tribunales de San Isidro con la declaración del médico Rodolfo Benvenuti, quien participó de la reunión en la Clínica Olivos donde se decidió la externación domiciliaria del exfutbolista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Benvenuti había sido recomendado por el abogado Víctor Stinfale para intervenir en la operación por el hematoma subdural detectado a Maradona. Según fuentes cercanas a la investigación, el profesional estuvo presente en el encuentro junto a familiares del paciente, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

En esa reunión se definió la salida de Maradona de la Clínica Olivos y su posterior traslado a la vivienda del lote N.º 45 del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde permaneció hasta su muerte.

En el primer debate oral, que luego fue anulado por el escándalo vinculado al documental Justicia Divina, Benvenuti declaró que Luque actuaba como “coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones” relacionadas con el tratamiento del exjugador.

Además, sostuvo que vio a Maradona en dos oportunidades y afirmó que el paciente “comprendía y decidía todo”.

Durante la audiencia también prestará testimonio Mariana Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, quien fue la encargada de elaborar el acta de externación domiciliaria.

La audiencia comenzará a las 10 en los tribunales de San Isidro, ubicados en Ituzaingó 340.

El proceso investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y tiene como principales acusados a Luque y Cosachov.

También están imputados el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería Mariano Perroni. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual.