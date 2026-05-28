Añatuya disfruta de un clima templado: pronóstico para hoy Jueves 28 de mayo de 2026

Los añatuyenses pueden esperar un día con temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados. El clima se mantendrá moderado en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se despiertan con un clima parcialmente nublado y una temperatura de 13.1 °C que se siente como 12.6 °C. Este ambiente fresco se debe a la alta humedad del 91% que envuelve la ciudad.

Los vientos, que soplan a 8.6 km/h desde el este-noreste, aportan una ligera brisa que puede ser apreciada durante la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 20.1 °C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Para mañana, viernes 29 de mayo, el pronóstico indica que las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas con temperaturas que oscilarán entre los 13.7 °C de mínima y los 24.1 °C de máxima. Esto sugiere un día bastante agradable para los añatuyenses.

El sábado 30 de mayo, la situación climática cambiará ligeramente, con un cielo nublado y temperaturas que variarán entre 17.3 °C y 23.9 °C. Este ligero descenso en la temperatura máxima se sentirá, pero aún se mantendrá dentro de lo tolerable para los habitantes.

En resumen, el clima para hoy en Añatuya se presenta parcialmente nublado, con una mínima de 12.6 °C y una máxima de 20.1 °C. Los próximos días también mostrarán un clima templado, ideal para disfrutar del aire libre.