Grabois defendió a Cristina Kirchner y prometió indultarla si llega a la Presidencia

El dirigente social aseguró que liberaría a la exmandataria en caso de llegar al Gobierno y volvió a denunciar una supuesta “proscripción” en su contra. “El próximo presidente tiene que garantizar la libertad de Cristina”, afirmó.

Hoy 09:08

El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois volvió a defender públicamente a Cristina Kirchner y aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, la indultaría.

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En declaraciones al streaming Se Viene, el referente de Patria Grande sostuvo que la libertad de la exmandataria debe ser una prioridad política para el próximo gobierno. “Si soy presidente, voy a indultar a Cristina”, afirmó Grabois.

En esa línea, remarcó: “El próximo presidente tiene que garantizar la libertad de Cristina”.

Además, el dirigente elogió a la expresidenta y destacó su fortaleza personal frente a la situación judicial que atraviesa.

“Cristina es una mujer de una entereza envidiable y de una dignidad muy grande, de la que aprendo cada minuto que paso con ella”, expresó.

Grabois también volvió a insistir con la idea de que existe una “proscripción” contra la exmandataria, argumento que ya había planteado en otras oportunidades.

Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en su domicilio particular ubicado en San José 1111.

Las declaraciones del diputado nacional se dan en medio de las repercusiones políticas por la situación judicial de la exmandataria y el debate interno dentro del peronismo sobre los próximos pasos del espacio.